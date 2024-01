Carnaval em Maricá - Foto: Divulgação

Publicado 31/01/2024 09:15

Publicado 31/01/2024 09:15

Maricá - A Prefeitura de Maricá divulga a programação do Maricarnaval 2024, elaborada pela Secretaria de Turismo, com diversas atrações e muita diversão para o carnaval na cidade. Ao todo, serão 96 blocos de rua que desfilarão em diferentes bairros e pontos de folia para animar o público de moradores e visitantes, além de bailes infantis para a criançada, desfiles das escolas de samba e atrações musicais com os “Pratas da Casa” em palcos montados em todos os distritos do município.

Os desfiles dos blocos acontecerão em três fins de semana, com início no próximo sábado (03/02) e seguirá até o dia 18 de fevereiro. Entre os mais tradicionais estão: Tromba Nervosa, Sustentai, Sou mas quem não é?, Garça da manhã, Piranhas da 83, Gabriela, Bororó, Me pega no sinal e Quem ama chupa. A programação completa com data, horário e local definidos podem ser consultados aqui.

Além dos blocos de rua, estão previstos bailes infantis, desfiles das escolas de samba e 120 shows de 40 artistas que estarão distribuídos por 19 palcos que serão montados em diversos pontos de folia da cidade.

Desfiles das escolas de samba

O desfile das escolas de samba de Maricá acontecerá na terça feira de carnaval (13 de fevereiro) a partir das 20h, na Passarela Adélia Breve (Rua Abreu Rangel, no Centro), em uma realização da Secretaria de Turismo de Maricá em parceria com a Liga das Agremiações Carnavalescas de Maricá (Lacam). O desfile começa com as agremiações que fazem parte do grupo de acesso: Herdeiros de Maricá, Acadêmicos do Caxito e Flor do Imbassaí. Após um breve intervalo, se apresentarão as escolas do grupo especial: Império da Camisa Azul e Branco, Unidos do Saco das Flores, Tradição de Maricá e Inocentes de Maricá.

Bailes e atrações musicais

A Secretaria de Turismo de Maricá finaliza os últimos ajustes da programação de bailes e shows, mas já confirmou as principais atrações que vão animar a folia: Sinfônica Ambulante, Banda 10, Samba da Mulher, Rinah, Rodrigo Balla, Boivi, Rickson Maioli, Feijão Balanço, Kontagiô, Tô Kerendo, Jô Borges, Oh Sorte, Jorginho Doug, Thunderock, Vai e Volta, Guga Nandes e a cantora Moniquinha Angelo. Os artistas subirão em palcos montados nos bairros de Centro, Araçatiba, Inoã, Jacaroá, Ponta Negra, Itaipuaçu, Jaconé, Santa Paula, São José do Imbassaí, Parque Nanci, Bambuí, Cordeirinho e Divinéia.

Assim como aconteceu nos anos anteriores, a criançada contará com bailes infantis em quatro locais da cidade: Araçatiba, Ponta Negra, Bambuí e Itaipuaçu. No comando da festa, preparada exclusivamente para os pequenos, estarão os Pratas da Casa: Marianna Cunha, Bruna Mandz, Maiara Coboski e Tatudo em Casa, entre outros. Os horários dos shows ainda serão informados.