Hospital Dr. Ernesto Che GuevaraFoto: Divulgação

Publicado 30/01/2024 14:26

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, conquistou avanços importantes no quantitativo de exames de endoscopia e colonoscopia disponibilizadas à população, procedimentos que identificam, respectivamente, alterações no sistema digestivo e no intestino grosso ou no reto. Com o início da oferta desses exames no Hospital Dr. Ernesto Che Guevara em agosto de 2023, a média de endoscopias realizadas passou de 80 para 317 por mês, um crescimento de mais de 296%. Além disso, também houve aumento expressivo nas colonoscopias feitas na cidade, passando de 36 para cerca de 137 — um acréscimo de aproximadamente 280%.

Atualmente, esses procedimentos diagnósticos são oferecidos nos hospitais municipais Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí, e Conde Modesto Leal, no Centro. Os exames são marcados pela Central de Regulação do município, após encaminhamento do pedido pelos serviços da rede de saúde, e agendados de acordo com os critérios de classificação de risco do Sistema Único de Saúde (SUS), que prioriza os casos mais graves e urgentes.

Em 2023, foram agendadas 2.151 endoscopias, sendo 1.669 no segundo semestre, representando um crescimento de 246% em relação aos primeiros seis meses do ano, quando foram agendadas 482. Além disso, foram marcadas 944 colonoscopias durante o ano, sendo 728 entre julho e dezembro, um acréscimo de 237% em comparação ao período anterior do ano.

Com o aumento na oferta, houve redução de 76% na fila de espera por endoscopias e 46% por colonoscopias. Para Luana Rodrigues, superintendente do Complexo Regulador do município, isso mostra o sucesso da estratégia de intensificação do fluxo de exames e o consequente impacto no bem-estar dos maricaenses.

“Após analisar as filas de espera, observamos a necessidade de ampliar a oferta de alguns exames e atingimos esse objetivo. Com o centro de imagem do Hospital Dr. Ernesto Che Guevara, saímos de 36 colonoscopias agendadas para uma média de 137, e as endoscopias marcadas aumentaram de 80 para 317 aproximadamente. Assim, reduzimos a espera dos munícipes e alcançamos médias mensais que atendem às demandas da população, o que é fundamental para o cuidado qualificado”, destacou.

Centro de imagem de ponta

O Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí, é referência em cirurgias e no atendimento ao trauma referenciado na cidade, contando também com um centro de imagem completo e totalmente estruturado. Entre janeiro e novembro de 2023, foram realizados 38.660 exames de imagem no local, incluindo raios-x, tomografia, ultrassonografia, doppler, ecocardiograma, endoscopia, colonoscopia, dentre outros.

O hospital não é uma unidade que atende por livre procura (demanda espontânea) recebendo somente pacientes que chegam em ambulâncias, agendados pela Central de Regulação municipal ou encaminhados por outros serviços de saúde.