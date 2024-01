Trânsito em Maricá - Foto: Bernardo Gomes

Trânsito em MaricáFoto: Bernardo Gomes

Publicado 29/01/2024 13:05

Maricá - A Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária e Maricá (Sectran) realizou diversas ações, ao longo de todo o ano de 2023, para promover o ordenamento, a fluidez e a segurança no trânsito da cidade, conscientizando motoristas e pedestres sobre a importância do respeito às leis de trânsito.

Os agentes também atuaram no apoio a obras, eventos, fiscalizações, controle e ordenamento do trânsito, além de situações de emergência de chuva para minimizar os impactos das vias. Ao todo, foram registradas 1.331 ocorrências em 43 bairros, uma média de 110 por mês. Entre os locais com maior quantidade de registro estão o Centro com 62,58% das ocorrências; Itaipuaçu com 25,85%; e Ponta Negra com 9,99%.

Secretário de Trânsito e Engenharia Viária, Marcinho da Construção falou sobre o trabalho realizado pelas equipes nos quatro distritos da cidade.

“Foram mais de 100 ações ao longo do ano visando conscientizar motoristas e pedestres. Além disso, a gente intensificou as sinalizações com um aumento significativo de ciclovias, ciclofaixa, repintura, criação de vagas exclusivas para PCDs, idosos e gestantes. Em frente às escolas, colocamos áreas específicas para que as crianças possam embarcar e desembarcar com segurança. Implementamos vias de sentido único para reduzir acidentes. Também atuamos no ordenamento, na fiscalização e na parte semafórica, não só modernizando, mas instalando semáforos em locais que ainda não tinham, tendo em vista que alguns cruzamentos eram muito perigosos”, explicou o secretário.

Sinalização viária

Entre janeiro e dezembro, a sinalização viária foi ampliada nos quatro distritos da cidade: Ponta Negra, Centro, Inoã e Itaipuaçu, com a implantação de sistema binário, redutores de velocidade e criação de vagas de estacionamento de acordo para as necessidades de cada local e atendendo solicitações dos moradores. Foram atendidas mais de 200 solicitações em diversos bairros. Houve a revitalização da sinalização viária em Chácaras de Inoã (Inoã), Itaipuaçu e no Manu Manuela (São José do Imbassaí), entre outros pontos. Os bairros Guaratiba, Caju, Gamboa, Bambuí e Jacaroá ganharam novas sinalizações horizontais e verticais e houve a substituição de placas indicativas aéreas em diversos pontos de Itaipuaçu.

As equipes também atuaram na sinalização vertical do estacionamento e na circulação de ônibus na Rodoviária do Povo, no Centro; no entorno de mais de 50 escolas ou creches, como nas escolas municipais Amanda Pena de A. Soares (Ponta Negra), Barra de Zacarias (Barra) e Professor Darcy Ribeiro; e na sinalização de diversos entroncamentos e cruzamentos pela cidade, em bairros como Santa Paula, Jacaroá, Jaconé, Inoã, Itaipuaçu, Centro e Ponta Negra.

A implantação das 2ª e 3ª fases do sistema viário binário de Itaipuaçu foi concluída. Também foram implantados gradis de canalização e proteção de pedestres no Centro e balizadores em diversos pontos necessários no município. Teve ainda a sinalização na Rua Ribeiro de Almeida e no entorno do calçadão do Shopping Boulevard, ambos no Centro; a sinalização do Loteamento Manu Manuela e da Orla do Marine, ambos em São José do Imbassaí.

Educação para o trânsito

A equipe de Educação para o Trânsito da Sectran realizou 110 ações educativas em 2023,

conscientizando crianças, jovens e adultos sobre a importância do respeito às leis de trânsito para a segurança de todos (pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas de carro, ônibus e caminhão).



O “Café na faixa” contou com 16 ações voltadas para condutores e pedestres, buscando conscientizá-los sobre a importância de uma travessia segura e o uso da faixa de pedestres. Cerca de dez mil pessoas participaram da iniciativa. Já a “Sectran na Rua” foram 24 ações, voltada para a população em geral, beneficiando 20 mil pessoas. A campanha utilizou um óculos especial que simula a sensação de embriaguez e um bafômetro, mostrando às pessoas que estavam bebendo o nível excessivo de álcool no sangue e a impossibilidade de dirigir.

Personagens vestidos de anjos da vida e da morte participaram de quatro ações, com intuito de chamar a atenção dos condutores sobre a tomada de atitudes que podem ser fatais no trânsito. O público alcançado foi de cerca de 10 mil pessoas.

Nas escolas municipais, os amigos do trânsito realizaram 14 atividades lúdicas, com a interação de personagens vivos, buscando ensinar às crianças a importância de estarem atentas à sinalização, aos cuidados e ao respeito às normas de trânsito, visando à formação de cidadãos responsáveis. Ao todo, dez mil crianças participaram dessas atividades na rede de ensino.

A mini cidade do trânsito foi uma das atrações da FLIM 2023, em Itaipuaçu. Durante oito dias consecutivos, cinco mil crianças percorreram de bicicleta o circuito lúdico e interativo com faixa de pedestre, placas e ciclofaixa, montado pela Sectran. Os pequenos tiveram uma experiência real do dia a dia no trânsito da cidade. Um momento de diversão e muita aprendizagem.

Oito blitzes educativas também chamaram a atenção de seis mil condutores sobre o uso indevido do celular, a falta dos itens de segurança, o não uso da faixa de pedestre e do cinto de segurança, o transporte adequado das crianças, o uso da viseira do capacete de motocicleta, entre outras infrações, buscando conscientizar motoristas e motociclistas para evitar acidentes de trânsito.

As equipes da Educação para o Trânsito também estiveram presentes em 12 grandes eventos da cidade explicando as boas práticas e alertando a população em geral em um público estimado de 25 mil pessoas, sobre o uso dos itens de segurança.