Fitur 2024 - Foto: Divulgação

Publicado 25/01/2024 19:13 | Atualizado 25/01/2024 20:16

Maricá - O estande de Maricá e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) na Fitur, uma das maiores feiras de turismo do planeta, que acontece na Espanha, foi palco nesta quinta-feira (25) do lançamento de uma revista voltada para brasileiros e outros falantes da língua portuguesa que moram na Europa. A 'Brasil Já' é impressa em Portugal, onde já está nas bancas, mas pode ser acessada, em outros lugares, em sua versão digital via internet.

O lançamento da ‘Brasil Já’, criada por investidores brasileiros, teve a presença da publisher da revista, Gabriela Santos da Silva Lopes Siqueira, e de dezenas de convidados. Entre eles, o Deputado federal e ex-prefeito de Maricá Washington Quaquá.

O diretor da publicação, que tem tiragem impressa de 10 mil exemplares, é o jornalista brasileiro Nonato Viegas Pereira. O profissional tem passagens por grandes revistas e grandes veículos de circulação nacional.

O jornalista se mudou para Portugal há um ano. “Acreditei que era capaz de conseguir formar um grupo de comunicação social dentro dos valores democráticos, que entende a democracia como um valor em si mesmo, que entende a pluralidade como um valor democrático, que entende direitos humanos como valor democrático", relatou Nonato.

Incentivo

O presidente da Codemar, Hamilton Lacerda, participou do lançamento. "Essa iniciativa de intensificar o diálogo com brasileiros e outros cidadãos que falam português na Europa contribui para a integração das nações e a promoção de direitos humanos", disse.

Ele acrescentou que também se trata de mais uma oportunidade de divulgar o turismo brasileiro e de Maricá.

A Feira

A Fitur é uma grande vitrine de destinos turísticos para o mundo. Foi iniciada na última quarta-feira (24/01) e segue até o domingo (28/01) na cidade de Madrid. Investidores do setor, como empresas de hotelaria e hospedagem e de serviços de infraestrutura turística participam do evento em busca de bons negócios. Maricá e a Codemar estão mostrando as belezas naturais da cidade, que são um ativo muito valioso, mas também as políticas sociais que estão transformando toda a região.