Fitur 2024Foto: Divulgação

Publicado 24/01/2024 16:47

Maricá - As belezas e os projetos inovadores de Maricá estão em evidência numa das maiores feiras de turismo do mundo, a Fitur, que começou nesta quarta-feira (24) e segue até domingo (28) na cidade de Madrid, na Espanha. A Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) participa do evento em busca de oportunidades para alavancar o turismo e os negócios do lado de cá do Atlântico.

O turismo de negócios faz parte da cesta da companhia, que construirá um hotel focado em viajantes a trabalho, além de investir em qualificar e ampliar as operações do Aeroporto de Maricá, que é um grande atrativo de negócios para a cidade.

"A Codemar e Maricá não abrem mão de estar nesse espaço importante para o desenvolvimento econômico da nossa cidade a partir do turismo”, disse Hamilton Lacerda, presidente da Codemar. Ele está representando a companhia no estande destinado à Prefeitura de Maricá.

Lacerda acrescentou que Maricá e Codemar estão estabelecendo contato com empresários e representantes de embaixadas de outros países. “Eles veem no Brasil um conjunto interessantíssimo de belezas naturais, e isso inclui Maricá, um dos lugares mais bonitos do nosso país", acrescentou.

Ainda segundo o presidente da companhia, este é apenas o primeiro dia da feira, e o compromisso da companhia é o de captar negócios e fazer contatos para levar desenvolvimento econômico para Maricá.

A feira

A edição 2024 da Fitur reúne mais de 100 mil participantes, além de mais de 8,5 mil expositores de todo o mundo.

Nestes cinco dias de feira acontecerão palestras, rodadas de negócios e visitações aos estandes, onde cada expositor, como a Codemar, pode apresentar seus ativos turísticos e atrair não apenas visitantes, mas investidores do setor, como redes de hotelaria e hospedagem, agências de turismo e empresas que oferecem serviços relativos ao setor.

Desenvolvimento

O incentivo ao turismo é chave para gerar renda e empregos na cidade de Maricá. Além da participação em feiras internacionais, a Codemar trabalha internamente para promover a área, seja investindo em esporte, como as recentes competições de handebol de areia, ou fomentando ações natalinas (Celebrar Maricá) e culturais (construção de museus e promoção de espetáculos como o Pedacinho do Céu), entre outras ações.