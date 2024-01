Tempo fechado em Maricá - Foto: Clarildo Menezes

Tempo fechado em MaricáFoto: Clarildo Menezes

Publicado 24/01/2024 14:25

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, informa que a cidade permanece com previsão de chuva para os próximos dias, devido ao transporte de umidade do oceano para o continente associado à atuação de ventos marítimos persistentes.

Na quinta-feira (25), o transporte de umidade em direção ao continente começa a enfraquecer. Contudo, áreas de instabilidade em altos e médios níveis da atmosfera poderão ocasionar chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer momento do dia em Maricá. Os ventos terão intensidade fraca a moderada e a temperatura varia entre 20°C e 26°C.

Na sexta-feira (26) a condição meteorológica é a mesma, exceto pela redução da nebulosidade em alguns momentos do dia. O céu se manterá de nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer momento e as temperaturas variam entre 21°C e 27°C.

No sábado (27), o tempo seguirá instável, com previsão de chuva fraca a moderada durante todo o dia, devido à circulação dos ventos na média e alta atmosfera, cuja nebulosidade e instabilidade serão reforçadas sobre o município.



No domingo (28/01), com o enfraquecimento e afastamento desta circulação em altitude sobre a cidade, há previsão de chuva fraca e isolada no período da tarde, com a temperatura máxima chegando a 29ºC.

As equipes da Defesa Civil permanecem de prontidão 24 horas no centro operacional e podem ser acionadas pelo telefone WhatsApp (21) 98294-3235.