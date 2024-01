Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara - Foto: GB News

Publicado 23/01/2024 09:44 | Atualizado 23/01/2024 10:49

Maricá - Na noite desta segunda-feira, Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM prenderam um estuprador que havia dado entrega no hospital municipal Dr. Ernesto Che Guevara em São José do Imbassaí.

Os agentes receberam informações de que dois elementos haviam dado entrada na unidade hospitalar com várias facadas pelo corpo.

Quando foram interrogados pelos Policiais, informaram que se tratava de pai e filho e que seriam moradores de rua e que discutiram que um roubou o outro e começou a discussão que culminou com as facadas.

Então eles foram levados a 82ª DP para relatar a história aos Policiais Civis e em seguida foram levados para a Central de Flagrantes onde foi constatado através da análise das impressões digitais que eles não eram familiares e que um deles tinha dois mandatos de prisão em aberto pelos crimes de dois estupro de vulnerável cometidos em São Gonçalo, além de ter cometido crime de roubo e formação de quadrilha.

O elemento já está preso e a disposição do sistema prisional.