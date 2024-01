Serra da Tiririca - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 22/01/2024 07:18 | Atualizado 22/01/2024 07:18

Maricá - A Prefeitura de Maricá promoveu no último sábado (20) uma reunião do Grupo de Apoio Técnico Especializado em Demolições (Gated) com integrantes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), do Comando de Policiamento Ambiental, da Defensoria Pública e da sociedade civil para conscientizar a população sobre os perigos de morar no Taboal, localizado na zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra da Tiririca, no Rincão Mimoso, em Itaipuaçu.

O subsecretário de Urbanismo, Bruno Marins falou sobre o lançamento da campanha “Proteja Taboal” que terá distribuição de panfletos para a população.

“Essa reunião teve o objetivo de trazer a sociedade e as ONGs para lançar essa campanha de proteção do Taboal, porque vamos ter um treinamento com o pessoal do Comitê de Defesa dos Bairros (CDB) no Instituto de Ciência Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) no dia 25/01, para nos dias 29/01 e 30/01 iniciar a campanha visitando as residências entregando panfleto no Barroco, para que a população se informe de toda a problemática que está por trás do taboal”, explicou.

Marins ressaltou que ideia é que o tabual seja transformado numa Unidade de Conservação Municipal para apoiar o Parque da Serra da Tiririca e garantir que ali continue sendo a região de recarga do lençol freático e acúmulo de água, para evitar enchentes na região do Barroco. Para isso, a população precisa ajudar, sendo um guardião do Taboal.

Ao perceber irregularidades, o morador deve entrar em contato com a Secretaria de Urbanismo pelos telefones: 3731-9777 e 97259-9213. O número 2253-1177 do Disque Denúncia também pode ser utilizado.

Integrante do coletivo do Rincão Mimoso, Anderson Sabino, 52 anos, disse que entende a importância de preservar o Taboal. “Se não cuidarmos, pode trazer muitos problemas para a gente no futuro”, afirmou.

Realizado na Escola Municipal Professor Ataliba de Macedo Domingues, na Morada das Águias, em Itaipuaçu, o encontro também contou com representantes das secretarias de Urbanismo, Habitação e Assentamentos Humanos, Assistência Social, Cidade Sustentável; Grupamento Ambiental da Guarda Municipal; Defensoria Pública; Conselho do Meio Ambiente e Instituto Floresta Darcy Ribeiro (Amadarcy).

Regulamentação

É importante lembrar que em 31/01/2023, uma portaria conjunta das secretarias de Urbanismo e de Cidade Sustentável foi emitida suspendendo todas as autorizações para atividades ambientais e construtivas nessa região. O Taboal, é uma área que, com a planta "taboa", atua na recarga do lençol freático, permitindo a infiltração da água no solo e o aterramento impede a capacidade de absorção e aumenta o risco de enchentes. O Inea fez um parecer técnico em 2014, em que classifica a região como uma área de preservação.



Por que o Taboal é importante?

• Absorve metais pesados e reduz a contaminação bacteriana

• Fornece alimento e abrigo uma ampla variedade de animais, incluindo insetos, aves, anfíbios, roedores, répteis e peixes

• Ajuda na penetração da água no solo

• Ajuda a manter a integridade do solo

Como preservar?

• Não construa

• Não remova a vegetação

• Conscientize os vizinhos

• Preserve