Hospital Dr. Ernesto Che Guevara - Foto: Divulgação

Publicado 19/01/2024 10:15

Maricá - Maricá vai diversificar o atendimento de saúde da população, oferecendo um serviço especializado de prevenção e tratamento de câncer de pele no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara a partir de fevereiro. O atendimento ambulatorial será o primeiro do tipo no município e tem o intuito de tratar pacientes com lesões sugestivas ou confirmadas da doença de forma referenciada, com agendamento pela central de regulação.

O Serviço de Prevenção e Tratamento de Câncer de Pele atenderá a população em geral e também os trabalhadores da gestão municipal, com foco naqueles que atuam em áreas de exposição de risco ao sol. O processo envolve consulta, biópsia, realização de procedimento e acompanhamento do paciente, que será vinculado ao serviço de dermatologia cirúrgica. A demanda pela especialidade será identificada na Unidade de Saúde da Família (USF). A partir disso, a USF encaminhará a solicitação à Central de Regulação para posterior marcação de consulta.

Na quarta-feira (10), uma reunião de alinhamento sobre o serviço aconteceu no Hospital Dr. Ernesto Che Guevara, definindo os próximos passos. A atividade contou com a participação de Juliana Nogueira, subsecretária da Rede de Urgência e Emergência; Marcelo Velho, subsecretário de Ensino e Pesquisa, representantes da unidade hospitalar e a primeira-dama Rosana Horta, idealizadora da iniciativa.

A subsecretária da Rede de Urgência e Emergência, Juliana Nogueira, destacou o objetivo do atendimento ambulatorial nessa área, detalhando as etapas necessárias.

“No Hospital Dr. Ernesto Che Guevara há um serviço de dermatologia cirúrgica e, dentro disso, criaremos esse ambulatório para tratar lesões sugestivas ou confirmadas de câncer de pele. Lá, serão atendidos pacientes e trabalhadores da Prefeitura que atuem em exposição solar de risco, agendados pela Central de Regulação, após encaminhamento pelas equipes da USF. Esse será um serviço permanente, que teve como madrinha a primeira-dama Rosana Horta”, afirmou.

Identificação precoce para a cura

Em fevereiro, os profissionais das USF realizarão a busca ativa dos usuários com necessidade de assistência relacionada à prevenção e tratamento do câncer de pele. Posteriormente, eles serão encaminhados à Central de Regulação para marcação de atendimento no serviço ambulatorial do Hospital Dr. Ernesto Che Guevara. Essa ação assertiva e conjunta possibilitará uma abordagem mais abrangente e eficaz.

O câncer de pele muitas vezes se manifesta de forma sutil, com sinais iniciais que incluem pintas ou verrugas, podendo evoluir para estágios mais graves se não for detectado e tratado precocemente. Por isso, ao identificar alterações ou um desses sinais, as pessoas devem buscar imediatamente a USF de referência, onde são cadastradas, para iniciar o processo de avaliação e identificação, minimizando impactos à saúde e aumentando as chances de cura.

Hospital Dr. Ernesto Che Guevara

Inaugurado em 2020, o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara foi fundamental para salvar milhares de vidas durante a pandemia da Covid-19. Atualmente, ele é referência em cirurgias eletivas e de trauma referenciado na cidade. No ambulatório, são atendidos pacientes pré e pós-cirúrgicos, agendados pela Central de Regulação do município e seguindo os critérios de classificação de risco do Sistema Único de Saúde (SUS), que prioriza os casos mais graves.

No local, são atendidas pessoas encaminhadas para diversas especialidades, como cirurgia geral, ortopedia, otorrinolaringologia, mastologia, cirurgia vascular, cirurgia pediátrica, ginecológica, urologia, dermatologia, bucomaxilofacial, cabeça e pescoço, dentre outras. Somente em 2023, foram registrados mais de 26 mil atendimentos ambulatoriais na unidade hospitalar e cerca de 11 mil cirurgias.