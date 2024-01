Enel leva multa da Secretária do Consumidor e o prefeito de Maricá em live indignado sem energia elétrica - Foto: Reprodução TV MAIS

Publicado 18/01/2024 12:51 | Atualizado 18/01/2024 12:56

Maricá - Nesta quarta-feira (17) a Enel foi multada em R$ 3,4 milhões de reais pela Secretaria de Defesa do Consumidor da cidade, por conta do péssimo atendimento e pela terrível prestação de serviços na região.

Não é de hoje que a distribuidora de energia elétrica deixa os munícipes na escuridão, sem dar qualquer satisfação, deixando em muitos casos mais de 24, 36 e até 48 sem energia elétrica.

Diversas regiões da cidade já chegaram a ficar no breu até 4 dias. A empresa não investe na cidade para evitar as constantes quedas de energia.A multa aplicada se deve aos problemas causados à população durante todo o ano de 2023 e início de 2024.

Fiscais da Secretaria de Defesa do Consumidor estiveram na sede da empresa no centro da cidade por conta de várias denúncias do péssimo e demorado atendimento presencial.

Além disso, o Prefeito de Maricá, Fabiano Horta que como qualquer munícipe, também sofre com o descaso da companhia, ficando sem energia elétrica em sua residência nos últimos dias 16 e 17, fez até uma live em suas redes sociais, de sua casa, ONDE ESTAVA SEM LUZ há mais de 24 horas mostrando indignação com a concessionária.

O prefeito anunciou medidas afirmando que solicitará uma medida que faça com que os moradores fiquem isentos no pagamento das contas de luz por um mês.

O prefeito também na quarta-feira (17) disse que vai tentar o rompimento da concessão da Enel na cidade .