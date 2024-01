Prova de nível superior são remarcadas para o dia 03/03 - Foto: Divulgação

Prova de nível superior são remarcadas para o dia 03/03Foto: Divulgação

Publicado 18/01/2024 11:39 | Atualizado 18/01/2024 11:41

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Fundação Estatal de Saúde (Femar), informa que foram remarcadas para o dia 03/03 as provas direcionadas aos empregos de nível superior do concurso para a área da saúde da cidade. Essa etapa da seleção precisou ser reagendada, em razão das fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Rio de Janeiro entre a noite de sábado (13) e a madrugada do domingo (14).

O local de prova poderá ser consultado a partir das 17h do dia 23/02 no Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), através do site: www.portal.coseac.uff.br/project/femar20231/

Na fase de nível superior, são oferecidas 953 vagas e cadastro reserva para atuação nas Unidades de Saúde da Família (USF), nos serviços da Atenção Especializada, de Saúde Mental e relacionados ao Complexo Regulador do município.



O gabarito preliminar será divulgado no dia 03/03, a partir das 16h, no site da Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense (UFF), responsável pela organização do certame. Nesse dia, será aberto o período de solicitação de recursos, etapa que segue até às 17h de 04/03. O resultado final da seleção para os cargos de nível superior sairá em 19/03, exceto para enfermeiro generalista ou enfermeiro da saúde da família e médico generalista ou médico de família e comunidade.



Em 05/03, começa o envio da documentação referente à análise de títulos, etapa necessária para os empregos de enfermeiro generalista ou enfermeiro da saúde da família e médico generalista ou médico de família e comunidade. O resultado final do concurso para esses candidatos está previsto para o dia 27/03, a partir das 17h. Todos os detalhes estão no site da banca organizadora, que pode ser acessado no mesmo link disponibilizado acima.

Heteroidentificação para candidatos de nível médio



Em outra frente, foi divulgada na quarta-feira (17) a convocação para o processo de heteroidentificação dos candidatos aos empregos de nível médio do concurso, voltado às pessoas que se inscreveram nas vagas reservadas para candidatos negros (pretos e pardos). A relação dos convocados e outros detalhes estão disponíveis no link bit.ly/HeteroidentificaçãoFemar .



A entrevista individual de verificação da veracidade da autodeclaração é obrigatória e de caráter eliminatório. Ela acontecerá no CEPT Professora Zilca Lopes da Fontoura, no Centro, nos dias 29, 30 e 31/01, a depender da data de convocação de cada candidato. Essa etapa será realizada por uma comissão específica da Prefeitura de Maricá, responsável por avaliar a heteroidentificação.



É obrigatório portar um documento de identificação válido no momento da entrevista. No caso de roubo ou perda, o candidato deve apresentar boletim de ocorrência emitido há, no máximo, trinta dias.