Policiais Militares da 6ª Cia com material apreendido - Foto: Jornal O DIA

Publicado 16/01/2024 19:34 | Atualizado 16/01/2024 19:36

Maricá - No fim da tarde desta segunda-feira (16), Policiais Militares da 6ª Cia trocaram tiros com criminosos dentro do Condomínio Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu.

Após receberem uma denúncia anônima de que uma motocicleta de um motoboy (que está desaparecido há dias) estaria dentro do conjunto habitacional, os agentes intensificaram o policiamento na localidade.

Quando uma Guarnição entrou no Condomínio MCMV foi recebida a tiros por vários criminosos armados que logo que avistaram a viatura atiraram, houve confronto.

Os Policiais conseguiram prender 04 criminosos, 01 pistola e 02 rádios transmissores. A motocicleta do motoboy que segue desaparecido, não foi encontrada.