Carro carbonizado na restingaFoto: Fabiano Medina

Publicado 16/01/2024 14:49 | Atualizado 16/01/2024 14:49

Maricá - Na manhã do último sábado (13) um carro foi encontrado em chamas com um corpo no porta-malas na Restinga de na parte que faz parte do bairro de São José do Imbassaí.

Tudo indica que a vítima é um homem chamado Arlan Fabio Machado Azevedo, 42 anos, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (12), após não conseguir voltar do trabalho para casa.

No dia do seu desaparecimento, Arlan foi trabalhar em sua oficina no Engenho do Mato, em Niterói, e desde então não mais foi visto por familiares ou amigos.

A polícia investiga as circunstâncias do desaparecimento do funcionário e o corpo encontrado no veículo incendiado passa por necropsia no Instituto Médico Legal (IML) para confirmação da identidade.

O carro foi descoberto por um transeunte que viu o Renault Sandero prata em chamas e decidiu chamar a polícia. Foi quando os agentes da Polícia chegaram encontraram o cadáver em chamas, queimado dentro do carro.

Posteriormente, agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) foram até o local do veículo para investigar, e realizar a perícia técnica.

Segundo informações o veículo foi identificado como sendo de nome de uma moradora de Niterói. Porém, segundo a investigação, o veículo foi posteriormente vendido para Arlan.

Nenhuma vítima foi confirmada ainda. Será feito um teste de DNA para verificar se o cadáver é mesmo do Arlan.