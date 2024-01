Maricá

Defesa Civil de Maricá trabalhou ativamente no fim de semana de chuvas na cidade

Itaipuaçu registrou o maior índice pluviométrico com 142,39 mm de chuva seguido de Ponta Negra, com 123,08 mm; Centro, com 58,27 mm e Inoã com 20,72 mm de chuva.