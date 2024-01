Lavagem da Escadaria faz parte do calendário oficial da cidade, e reuniu apoiadores de todos os bairros do município - Foto: Marcos Fabrício

Lavagem da Escadaria faz parte do calendário oficial da cidade, e reuniu apoiadores de todos os bairros do municípioFoto: Marcos Fabrício

Publicado 15/01/2024 11:36

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assuntos Religiosos, apoiou no último sábado (13) a 25ª edição do ato simbólico da lavagem das escadarias da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo, no Centro, que reuniu moradores e visitantes. A iniciativa integra o calendário oficial do município.

"Primeiro, eu quero parabenizar o movimento. A gente viu aí a caminhada de expressão, pediu paz pelo mundo e isso para nós, hoje, é um momento muito importante. Hoje a Secretaria de Assuntos Religiosos está de forma inter-religiosa apoiando todos os eventos da cidade. É um compromisso do governo para a gente dar visibilidade aqueles que são invisíveis, e também combater à intolerância religiosa no município de Maricá.", disse o secretário de Assuntos Religiosos, Jessé Miranda Paz.

Durante o marco, os apoiadores e visitantes puderam curtir os shows da cantora Jô Borges, Grupo Vozes da Fé e o cantor Blackout JR.

"O movimento serve para reforçar a perseverança e resistência pacifica, fomentando as inclusões sócio cultural, político, pedagógico, turístico e econômico em especial a sociedade afro religiosa, onde cada ser independente de seu credo, são convidados a conhecer o evento tradicional de matriz africana, pois a busca pela paz entre os iguais e diferentes é o maior proposito. Estamos pedindo a paz e o amor para todos", disse o presidente do projeto F.A.C, Fé, Atitude e Cidadania (Forma), Pai Liminha de Maricá.