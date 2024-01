Fabiano Medina retorna a TV com programas inéditos na próxima terça-feira dia 16 - Foto: Pedro Ferrer

Publicado 11/01/2024 15:19 | Atualizado 11/01/2024 15:34

Maricá - De volta à televisão com programas inéditos na próxima terça-feira dia 16 à partir das 17H30, o Programa do MEDINA promete levar a população o máximo de informações do dia a dia e como 2024 é ano eleitoral abordar ainda mais temas políticos.

Segundo o Produtor Geral Wagner W. Chapman: "Faremos como sempre fazemos, entrevistaremos os principais candidatos a prefeitura dos municípios que atuamos, como fizemos nas eleições passadas com os candidatos a deputados, por exemplo", completou. O Programa atua fortemente nos municípios de Maricá, Itaboraí, Saquarema, Rio Bonito, entre outros.



A atração continuará apostando em mostrar para o Brasil as coisas boas da região, o apresentador Fabiano Medina disse que: "O que é bom tem que ser mostrado também, e quando a gente aponta problema é construtivamente, pra eles saberem do problema e resolver, aí a gente mostra que resolveu, isso é jornalismo democrático a favor do bem comum, politico bom tem que elogiar também", completou.

O programa já é conhecido pelas reportagens de utilidade pública, curiosidades, cobrança, defesa do consumidor, casos de Polícia e matérias esportivas regionais também continuarão presentes esse ano, turismo, shows, e muito mais, o programa já entrevistou até gente que garante que foi abduzida por extra terrestres, bem como celebridades como o astro hollywoodiano Danny Glover, sempre de uma forma irreverente.

O quadro "Videos do O DIA" também permanece nesta temporada, assim como uma equipe de repórteres antenadas que estão sempre atentos aos acontecimentos regionais através das matérias externas.

A reestreia com programas inéditos será na próxima terça-feira (16) à partir das 17h30 e exibida para todo o Brasil pela Rede Com Brasil TV, (disponível em todas as principais operadoras de tv por assinatura do pais e também por streaming, sites, YouTube, redes sociais e aplicativo).