Abertura da Colônia de Férias em MaricáFoto: Clarildo Menezes

Publicado 10/01/2024 11:01

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, iniciou nesta terça-feira (09) o projeto plioto colônia “Brincando e Educando nas férias em Maricá”, que vai oferecer até o dia 19.

Diversas atividades recreativas e passeios em pontos turísticos da cidade para 70 alunos da Escola Municipal Carlos Manoel Costa Lima, em Itaipuaçu. Além da Educação, o programa tem a parceria das secretarias de Assistência Social; Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento; Saúde; Esporte e Lazer; Proteção e Defesa Civil; Cultura, Cidade Sustentável e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).

A abertura do “Brincando e Educando nas Férias em Maricá” aconteceu na fazenda pública Joaquin Piñero, onde as crianças conheceram a horta comunitária em parceria com o projeto Cooperar. O grupo também fez atividades de recreação na sede. Todas as práticas foram acompanhadas por profissionais de educação física da Secretaria de Esporte e Lazer e de agentes da Defesa Civil. Além das brincadeiras, as crianças desfrutaram de café da manhã e almoço.

A primeira-dama da cidade, Rosana Horta, que é madrinha do projeto, falou sobre a realização do “Brincando e Educando nas Férias em Maricá”.

“Quero que as crianças aproveitem esses nove dias porque, quando pensamos em férias, precisamos olhar para as crianças que não conhecem Maricá, a cidade em que vivem. Ouvi alunos aqui que perguntaram para as professoras se iríamos passar de Inoã. Ou seja, numa clara indicação de que não conhecem o centro da cidade”, contou Rosana.

Cultura e esporte nas férias

O subsecretário de administração da Secretaria de educação, Maxwell Guerra, explicou que as crianças farão um tour para conhecer as principais atrações e aparelhos públicos da cidade. “Vamos visitar todos os pontos turísticos de Maricá, vamos levar as crianças para terem contato com alguns programas esportivos e culturais que a cidade desenvolve como o Maricá+Esporte, Maricá das Artes, Cine Henfil. Enfim, será uma colônia de férias para eles saírem com uma carga cultural e educacional muito maior do que entraram e o intuito é justamente esse”, afirmou.

A secretária de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Mariana Príncipe, adiantou que na programação está prevista a visita aos equipamentos da secretaria.

“É muito gratificante estar recebendo essas crianças aqui, dar oportunidade de conhecerem a fazenda, o bairro Espraiado, de terem o contato com a terra, nadar na piscina um pouquinho e aproveitar o espaço. Eles também irão conhecer a Praça Agroecológica de Araçatiba, a nossa fábrica de desidratados, entender como os alimentos que eles comem chegam até a mesa”, disse Mariana.

A programação segue até o dia 19/01 com visita à escola de equitação Horse Center, no Espraiado; trilha, banho de cachoeira, ida à sede da fábrica de desidratados, passeio na praia de Itaipuaçu, ida ao Sesc Verão, que acontecerá no Parque Nanci entre os dias 13 e 21 de janeiro, visita ao farol de Ponta Negra, arena de handebol na Barra de Maricá, estádio de futebol de Cordeirinho, Praça Agroecológica de Araçatiba, entre outros locais.