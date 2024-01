Handbeack em Maricá - Foto: Leonardo Fonseca

Handbeack em Maricá

Publicado 09/01/2024 15:55 | Atualizado 09/01/2024 15:56

Maricá - A Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) - em parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e a Secretaria de Esporte e Lazer do município - vai promover uma colônia de férias gratuita de handebol de areia na cidade. Voltadas para a faixa etária de 11 a 16 anos e com 100 vagas disponíveis, na Barra de Maricá, as atividades vão de 15 a 19 de janeiro.

“É uma oportunidade de falar e mostrar a importância do handebol de praia brasileiro no mundo. Queremos fazer que vivenciem esse esporte sob orientação profissional, ao ar livre e de forma divertida”, disse Wellington Correia, responsável pelas aulas e que atualmente treina o Rio HandBeach.

Ele acrescenta que “estamos em um processo de construção em Maricá e com toda certeza vamos buscar desenvolver novos talentos. Em atividades assim podem surgir novas revelações”.

Inscrições

A inscrição para participar da colônia de férias pode ser feita previamente pelo Whatsapp no número: (21) 96454-8854. Mas também existe a possibilidade de fazer no local no dia da atividade.

“São ações divertidas, como jogos e brincadeiras bem organizadas de socialização e interação. O nosso principal objetivo é despertar o interesse da criança pela modalidade”, afirmou Correia.

Maricá se consolidou como a capital internacional do handebol de praia. A cidade carioca recebeu nos últimos anos o Global Tour, que é uma etapa do Circuito Mundial, Sul-Centro de Seleções, desafios internacionais, o Circuito Brasileiro e a Copa Brasil no adulto e juvenil.