Helicóptero Águia em resgateFoto: Jornal O Dia

Publicado 08/01/2024 17:42 | Atualizado 08/01/2024 17:43

Maricá - Um adolescente precisou ser resgatado nesta segunda-feira (08) após ficar preso em uma pedra na praia da Sacristia em Ponta Negra.

Segundo relatos, o rapaz estava realizando uma trilha quando caiu no mar.

Ao perceber que o jovem estava se afogando ou estaria preso nas pedras, os Guarda-Vidas entraram no mar para resgatar o rapaz, porém precisaram chamar o helicóptero do Corpo de Bombeiros para auxiliar no resgate.

A vítima é o jovem Nicolas Nazaré, de 18 anos, que foi levado para o Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara em São José do Imbassaí e seu estado de saúde é estável.