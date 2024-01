Prefeitura de Maricá - Foto: Elsson Campos

Publicado 06/01/2024 12:02 | Atualizado 06/01/2024 12:03

Maricá - A Prefeitura de Maricá informa que foi divulgado na quinta-feira (04) o resultado final do concurso para os empregos de nível médio da Fundação Estatal de Saúde de Maricá (Femar), que está disponível no link portal.coseac.uff.br/concurso-femar-2023-1-nivel-medio-resultado-final-da-etapa1-prova-objetiva. Nessa etapa são disponibilizadas 602 vagas e cadastro reserva para atuação nas Unidades de Saúde da Família (USF), nos serviços da Atenção Especializada e de Saúde Mental.

O certame é organizado pela Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense (Coseac-UFF) e o regime de trabalho dos aprovados será pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Outras informações e mais detalhes estão especificados no edital, que também pode ser acessado no portal do concurso, através do portal.coseac.uff.br/project/femar20231/ .

Para elucidar dúvidas, os candidatos podem enviar um e-mail para femar@id.uff.br ou entrar em contato pelos telefones (21) 2629-2805 e (21) 2629-2806.

Fábio Rodrigues, diretor de Gestão do Trabalho e Desenvolvimento Institucional da Femar, destacou a adesão dos participantes ao concurso e o empenho para integrar os serviços de saúde de Maricá.

“Agradecemos a todos que participaram da etapa de nível médio do concurso da Femar e parabenizamos os aprovados nessa fase tão importante. Cerca de 19 mil pessoas realizaram a prova objetiva do certame, um número representativo de candidatos, que se prepararam e dedicaram para fazer parte do fortalecimento da saúde do município”, afirmou.

Concurso continua para o nível superior

As etapas necessárias para os candidatos aos empregos públicos de nível superior continuam. Na quinta-feira (04), foi disponibilizado o Cartão de Confirmação das Provas Objetivas (CCI) no site da Coseac, que contém o local de realização da avaliação e outros detalhes relevantes. Pelo portal, os interessados também podem solicitar a correção de dados do CCI até às 17h desta sexta-feira (05).

As provas objetivas de nível superior acontecem no dia 14/01 e o gabarito preliminar será divulgado no mesmo dia. Nessa data, será iniciado o período de solicitação de recursos, etapa que ocorre até às 17 horas de 15/01. No dia 24/01, a partir das 17h, será liberado o resultado preliminar da prova objetiva e o resultado final, após recursos, sairá em 29/01. Nessa data, também haverá a divulgação do resultado final do concurso para os empregos de nível superior, exceto para enfermeiro generalista ou enfermeiro da saúde da família e médico generalista ou médico de família e comunidade.

Para os candidatos aos empregos de enfermeiro generalista ou enfermeiro da saúde da família e médico generalista ou médico de família e comunidade também haverá prova de títulos. O envio da documentação prevista para essa fase ocorre das 17h do dia 16/01 às 17h de 19/01. Em 29/01, será divulgado o resultado preliminar dessa etapa e, no dia 07/02, será divulgado o resultado final do concurso para esses empregos.