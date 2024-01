Projeto Lagoa Viva - Foto: Leonardo Fonseca

Maricá - O conjunto de lagoas de Maricá continua renascendo. O processo para reverter décadas de abandono não para, fechando 2023 com resultados positivos. O número de espécies na Lagoa de Araçatiba subiu, saindo de apenas quatro que conseguiam viver no local para um total de 14.

Não à toa, uma pesquisa feita com a população de Maricá mostrou que o povo está atento às mudanças, conferindo a nova realidade com os próprios olhos: 72% dos entrevistados pesquisa aprovam a qualidade das águas (43% acham ótima ou boa, e 29%, regular).

Além disso, 57% dizem que as águas estão melhores do que há dois anos. O levantamento foi feito pelo Instituto de Pesquisa em Reputação e Imagem (IPRI).

O Lagoa Viva é um projeto da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF) que está trabalhando pela revitalização dos corpos d'água da cidade.

Diariamente, são despejados milhares de litros de bioinsumos nas orlas da lagoa e canais. Esses bioinsumos são micro-organismos que ajudam a degradar a poluição. Um trabalho que é desenvolvido em paralelo com outra importante ação em andamento na cidade: a construção de redes de esgoto.

Resultados

Outros dados coletados até agora reforçam os resultados positivos do Lagoa Viva. Entre eles, está o chamado oxigênio dissolvido, um importante fator para a vida sobre as águas. As mais recentes coletas mostram que o índice está acima do limite estabelecido pela legislação ambiental.

O Índice da Qualidade da Água (IQA) também evidencia melhora gradual das condições da água. A maioria dos pontos é enquadrada como boa.

Algumas das espécies que reapareceram só vivem em ambientes saudáveis, como uma microalga encontrada que é um indicador de boa oxigenação da água. Essas espécies são como um termômetro de como anda a saúde da lagoa. Neste caso, mostra que está melhorando muito.

Peixes

Também há aumento na abundância de organismos que vivem associados ao fundo da lagoa. O bioinsumo ajuda a degradar poluentes que estão no lodo no fundo da lagoa. É justamente lá que vivem muitas das espécies que reapareceram, como caracóis e outros seres minúsculos.

Esses animais são a base da cadeia alimentar. Ou seja, são os alimentos dos peixes. Com o retorno deles, há mais alimento disponível.

“Navegando, a gente consegue ver que teve uma mudança para melhor. A água tem ficado mais clara e o peixe está mais abundante. Tiro meu sustento daqui”, contou o pescador José Iago Vita, ainda na metade de 2023, na Lagoa do Boqueirão.