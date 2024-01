Carga de entorpecentes apreendidas - Foto: Jornal O DIA

Carga de entorpecentes apreendidasFoto: Jornal O DIA

Publicado 04/01/2024 15:26 | Atualizado 04/01/2024 15:28

Maricá - No fim da manhã desta quinta-feira (04) agentes da 6ª Cia da Polícia Militar do 12º BPM prenderam um elemento com uma grande quantidade de entorpecentes.

Segundo informações, os Policiais em um patrulhamento de rotina pela Rodovia Amaral Peixoto avistaram um automóvel modelo Ônix da cor prata de placa QUU-9C02 que ao perceber a presença da viatura e que quando percebeu que a guarnição ia na sua direção, fugiu em alta velocidade para a direção da Restinga, na parte de São José do Imbassaí.

Os Policiais então perseguiram o veículo até o momento que conseguiram fazer ele parar.

Quando o automóvel foi revistado com ele foi encontrado uma quantidade enorme de drogas e o elemento informou que se tratava de entorpecentes do Complexo do Alemão, indo abastecer o município de Cabo Frio.

O homem foi preso por tráfico de drogas e todo o material foi apreendido.

O caso foi registrado na 82ª DP no Centro de Maricá.