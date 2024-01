Gato morto por pai da dona, ele já havia ameaçado que iria sumir com o gato a qualquer momento. - Foto: Jornal O DIA

Publicado 04/01/2024 10:02

Maricá - Uma jovem acusou seu próprio pai de matar seu gato, o caso aconteceu no fim do ano no Jardim Atlântico em Itaipuaçu.

Segundo a moça, o seu pai não suportava o bichano dentro de casa e vivia dizendo que uma hora o animal iria "sumir" ou "desaparecer".

Ainda segundo relatos da dona do gatinho, um dia antes do gato realmente desaparecer, ele teve uma calorosa discussão com o pai e o homem ainda disse que o animal "não servia pra nada".

No dia seguinte, ao chegar em casa, o gato não foi mais visto na residência. A moça chorou muito e questionou o pai sobre o sumiço do seu pet. O pai disse que não sabia nada sobre o sumiço do bicho e que estava triste por ver a filha chorando, porém queria mesmo que o animal continuasse desaparecido e que não voltasse mais.

Dias depois, a dona do bichano que mora na Rua 36 encontrou o cadáver de seu gato na Rua 81, também no loteamento Jardim Atlântico.

O pai da moça negou que havia sido ele, porém câmeras de vigilância de uma residência da Rua 81 comprovaram que o pai matou o gatinho.

Com as imagens em mãos, ela esteve nesta terça-feira (03) na 82ª DP (Centro de Maricá) e registrou o crime.