Publicado 05/01/2024 12:49 | Atualizado 05/01/2024 12:51

Maricá - A agremiação de samba União de Maricá está programando um grande ensaio em via pública na noite nesta sexta-feira, dia 05, a partir das 19h, na Passarela do Samba Adélia Breve, situada na Rua Abreu Rangel, no Centro de Maricá.

Este ensaio servirá para esquentar os motores para o desfile do Carnaval de 2024, marcando a estreia da escola maricaense no Grupo A, sua primeira participação na prestigiada Marquês de Sapucaí, o palco das mais famosas agremiações do Rio de Janeiro.

Em 2024, a escola escolheu como tema central 'O Esperançar de um Poeta', prometendo uma apresentação imponente no dia 09 de fevereiro, almejando uma posição destacada na classificação após sua inédita ascensão no ano anterior.

O próximo ensaio está agendado para ocorrer no mesmo local, em 12 de janeiro. E no dia seguinte os integrantes vão para a Av. Sapucaí pra o primeiro ensaio técnico.