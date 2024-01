Homem é morto em acidente no Tirante - Foto: Jornal O DIA

Homem é morto em acidente no TiranteFoto: Jornal O DIA

Publicado 04/01/2024 18:01 | Atualizado 04/01/2024 20:10

Maricá - No fim da tarde desta quinta-feira (04) um grave acidente de trânsito deixou um homem morto na Rodovia Amaral Peixoto.

A tragédia aconteceu no Tirante que é localizado mais ou menos entre o Loteamento Manu Manoela e a Estrada dos Cajueiros, o acidente aconteceu no sentido de Inoã na altura do radar de 60 km.

Segundo informações, um motociclista colidiu com um caminhão e com o impacto da batida o piloto da moto foi arremessado para o asfalto, o socorro foi acionado o homem identificado como Luiz Augusto, de 38 anos, morador de Itaipuaçu, morreu na hora.

Uma viatura da Polícia Militar está no local, um engarrafamento quilométrico ainda atinge a Rodovia Amaral Peixoto, se estendendo do Tirante até Itapeba.

O corpo da vítima ainda está no local aguardando a remoção.