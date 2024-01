Unidade móvel da Sectran - Foto: Divulgação

Publicado 05/01/2024 07:19 | Atualizado 05/01/2024 07:20

Maricá - A Prefeitura de Maricá divulgou o balanço de atendimentos e ações integradas dos principais órgãos que atuaram durante o Natal e o réveillon na cidade. As secretarias de Trânsito, Ordem Pública, Defesa Civil, Saúde e a autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar) intensificaram os trabalhos para que moradores e turistas aproveitassem com segurança e tranquilidade as datas festivas. Até o dia 28 de dezembro de 2023, a Defesa Civil realizou 5.503 ações de prevenções nas praias e lagoas da cidade, além de 43 salvamentos.

Atendimentos nos hospitais

A Secretária Municipal de Saúde realizou no Natal, entre 24 e 25 de dezembro de 2023, 1.424 atendimentos nas Unidades de Saúde de Urgência e Emergência do município, sendo 686 atendimentos no Hospital Conde Modesto Leal, 463 atendimentos na UPA de Inoã e 275 atendimentos na Emergência Santa Rita, em Itaipuaçu.

Já no Ano Novo, entre 31 de dezembro de 2023 e 1 de janeiro de 2024, foram 827 atendimentos no Hospital Conde Modesto Leal, 482 atendimentos na UPA de Inoã e 406 atendimentos na unidade de Emergência Santa Rita, em Itaipuaçu.

Controle e fluxo de trânsito

Do dia 24 de dezembro de 2023 até o dia 01 de janeiro de 2024, todos os pontos de queima de fogos da cidade com decoração natalina foram cobertos por equipes da fiscalização de trânsito de acordo com planejamento especial. A cidade contou com agentes de trânsito e 90 orientadores apoiados por oito viaturas. Ao todo, foram aplicadas pela Sectran, pelos guardas de Trânsito da SEOP e fiscais da Secretaria de Transporte, 539 multas por infrações nas vias, sendo as mais recorrentes: conduzir motocicleta sem capacete de segurança e conduzir motocicleta com passageiro sem capacete de segurança.

Segurança e Ordem Pública

A Guarda Municipal (GM) intensificou as ações de segurança promovidas pela Secretaria de Ordem Pública e Gabinete Institucional. Ao todo, 160 agentes trabalharam na virada do ano em diversos pontos da cidade.

Desde o dia 14 de dezembro de 2023, foram registradas 480 ocorrências, com 30 veículos removidos e outros 397 autuados. No domingo (31/12), agentes da Guarda Municipal registraram 32 notificações de trânsito, sendo 31 veículos removidos e 65 autuados.

Limpeza

A Autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar) atuou, no primeiro dia de 2024, com equipes de limpeza em 11 pontos de ação espalhados pelo município. Ao todo, 904 funcionários trabalharam para entregar a cidade limpa. O resultado da grande ação de limpeza empregada no réveillon foi um total de 416 toneladas de resíduos coletados em toda a cidade.