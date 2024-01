Previsão de chuva para o fim de semana - Foto: Katito Carvalho

Publicado 05/01/2024 20:01 | Atualizado 05/01/2024 20:13

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, informa que há previsão de chuva até domingo (07) em decorrência do deslocamento da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) para norte, que reduziu a atividade convectiva, influenciando as condições do tempo na cidade.

No sábado (06), o céu continuará parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuva fraca isolada a qualquer momento. Os ventos terão intensidade fraca a moderada. A temperatura mínima prevista é de 22°C e a máxima de 29°C.

Já no domingo (07), o céu estará parcialmente nublado, e há previsão de chuva fraca isolada, durante a madrugada. Os ventos terão intensidade fraca a moderada com temperaturas entre 22°C e 31°C.

As equipes da Defesa Civil permanecem de prontidão 24 horas no centro operacional e podem ser acionadas pelo telefone whatsApp (21) 98294-3235.