82ª DP de Maricá - Foto: Vitor Soares

Publicado 08/01/2024 12:07 | Atualizado 08/01/2024 12:08

Maricá - Uma mulher moradora de São José do Imbassaí foi vítima de crime de estelionato no fim da semana do dia 1º de Janeiro, quando estava indo fazer compras em um supermercado do bairro.

Segundo relatos, a vítima foi abordada por duas mulheres em.uma rua do bairro que ofereceram a compra de um serviço de uma espécie de "Clube de Descontos" em farmácias e que também teria direito a auxílio funeral para sua família.

O "serviço" custaria um valor de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais) divididos em apenas 12 parcelas. Como achou o negócio interessante, fechou a falsa "prestação de serviço de auxílio funeral e Clube de Descontos".

Logo dois dias após o "fechamento do contrato" a mulher foi até uma "farmácia credenciada" e constatou que não havia nenhuma desconto relacionado a "empresa", foi quando a moradora percebeu que foi um vítima de um golpe do crime de estelionato.

Ao verificar seu CPF, constatou também que haviam feito empréstimos em seu nome no valor de 15 mil reais, ao chegar à 82ª Delegacia de Polícia para registrar o crime, descobriu que a dupla de criminosas já tinham passagem pela Polícia por estelionato.