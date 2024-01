PROEIS - Foto: Marcos Fabrício

Publicado 08/01/2024 09:21 | Atualizado 08/01/2024 09:21

Maricá - No último sábado (06), dois ladrões foram presos por Policiais Militares do PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança), eles estavam tentando sair da cidade com uma motocicleta roubada.

Segundo relatos, um morador do bairro do Caxito teve sua motocicleta roubada e 100 metros do local do crime, os Policiais recuperaram a moto, após o proprietário da moto ir até a unidade policial registrar o crime na 82ª DP, agentes do CIOSP (Centro de Operações de Segurança) detectaram um elemento tentando sair da cidade com a moto furtada.

O flagra foi captado por uma câmera na Rodovia Amaral Peixoto na altura do bairro de Inoã então Policiais Militares do PROEIS foram acionados.

Uma guarnição em um cerco tático parou o elemento, constatou que ele pilotava a moto roubada e o criminoso foi preso e a moto roubada devolvida ao seu proprietário.