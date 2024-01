Castração de Cães e Gatos - Foto: Elsson Campos

Castração de Cães e GatosFoto: Elsson Campos

Publicado 09/01/2024 09:08 | Atualizado 09/01/2024 09:35

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção Animal, agora abre novas inscrições para castração de cães e gatos todas as segundas-feiras, a partir das 8h. Os tutores de felinos machos e fêmeas, além de caninos machos e fêmeas, podem realizar a inscrição pelo link: https://docs.google.com/forms/d/133nOuOHXc_T7RxJWNJxvzV3HUFLyrGXtKs5BK1m6ovU

Requisitos

As castrações são destinadas a animais com idade entre 5 meses e 6 anos, pesando de 3 a 20 quilos. As cirurgias são limitadas a dois pets por CPF do responsável, não sendo realizadas cirurgias em cadelas no cio, prenhas, em lactação ou em animais braquicefálicos (boxer, shih-tzu, pug, gato persa, dentre outros). Os tutores dos animais precisam ser maiores de 18 anos.

Documentos indispensáveis

Os interessados na castração devem apresentar cópias dos seguintes documentos: identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF); comprovante de residência do município de Maricá; comprovante de rendimentos, sendo aceitos Número de Inscrição Social (NIS), cartão Mumbuca, Bolsa-Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou outra comprovação mostrando de preferência renda familiar de até 3 salários mínimos.