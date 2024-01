Patrulha Maria da Penha - Foto: Elsson Campos

Patrulha Maria da PenhaFoto: Elsson Campos

Publicado 09/01/2024 09:33

Maricá - Um homem foi preso pela Guarda Municipal nesta segunda-feira (08) por descumprir uma medida protetiva a favor da ex-mulher.

Ele já havia sido preso e permaneceu na prisão por sete meses por agressão, de acordo com a Lei Maria da Penha.

Por estar solto, o condenado periodicamente ia ao Fórum assinar a comprovação de localidade, porém nesta segunda, quando estava no fórum para realizar o procedimento, avistou a ex-companheira e começou a enviar mensagens telefônicas a ameaçando, um dos teores das mensagens era que ele queria encontrar com ela, e que se ela não fosse encontrar com ele, ele a buscaria.

Amedrontada, a mulher imediatamente chamou o Grupamento Maria da Penha da Guarda Municipal da cidade.

Chegando no local, o agressor foi preso, por descumprir a medida protetiva, tanto mantendo a distância estabelecida por lei quanto por mandar mensagens ameaçadoras à vítima.

O elemento foi levado para o 82ª DP no Centro de Maricá e em seguida para a Central de Flagrantes em Niterói.