Viatura do SAMU chegando com a vítima no HospitalFoto: Jornal O DIA

Publicado 11/01/2024 09:26 | Atualizado 11/01/2024 09:31

Maricá - Na tarde desta quarta-feira (10), um acidente de trânsito deixou uma mulher gravemente ferida.

O acidente aconteceu no bairro do Marquês, na região central da cidade, e o caso envolveu uma motocicleta e um automóvel.

Segundo relatos, os veículos colidiram e a vítima, uma mulher, foi arremessada no asfalto, ela estaria na motocicleta.

O SAMU foi acionado e a mulher que sofreu ferimentos em todo o corpo foi encaminhada para o Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara em São José do Imbassaí e seu estado de saúde é estável.