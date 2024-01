Circuito Sol e Samba Maricá - Foto: Leonardo Fonseca

Circuito Sol e Samba MaricáFoto: Leonardo Fonseca

Publicado 12/01/2024 13:03

Maricá - Muita música e diversão vão garantir a folia em Maricá durante o festival Circuito Sol & Samba, que reúne diversas atividades pela cidade entre janeiro e março. A programação é eclética, com atrações para todos os públicos, de colônia de férias a baile da terceira idade e até ações esportivas!

Este é o segundo ano do evento, promovido pela Secretaria de Promoção e Projetos Especiais, da Prefeitura de Maricá, e pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar). Os destaques deste ano ficam com os eventos envolvendo a União de Maricá, escola que vai desfilar na Marquês de Sapucaí, principal cenário do carnaval carioca, pela primeira vez.

Confira as atrações do Circuito Sol & Samba

13/01 - Ensaio Técnico União de Maricá - na Marquês de Sapucaí

15/01 a 19/01 - Colônia de Férias Handebol de Praia (8h às 9h30 – 11 a 13 anos; 9h30 às 11h – 14 a 16 anos. Inscrições até o dia 12/01 WhatsApp 21 96454-8879) – Avenida João Saldanha na altura da Rua Treze, na Barra de Maricá

19/01 a 26/01 - Ensaios de rua da União de Maricá - Centro (Passarela Adélia Breve, na Rua Abreu Rangel)

02/02 - Ensaios de rua da União de Maricá - Centro (Passarela Adélia Breve, na Rua Abreu Rangel)

03/02 - Feira da Agricultura Familiar edição carnaval - Praça Agroecológica de Araçatiba

04/02 - Espraiado de Portas Abertas edição carnaval – Diversos pontos do Espraiado

07/02 - Baile de Carnaval Melhor Idade – Centro e Itaipuaçu

08/02 a 18/02 - Maricarnaval – diversos pontos pela cidade

09/02 - Bloco de Carnaval Melhor Idade – Centro

25/02 - Kaiaque Fishing Maricá - Orla de Itaipuaçu

02/03 - Feira da Agricultura Familiar edição Verão - Praça Agroecológica de Araçatiba

03/03 - Curta Itaocaia edição Verão - diversos pontos de Itaocaia Valley

09/03 e 10/03 - Feira da Colmeia edição Verão - Lona Cultural da Praça dos Gaviões, Itaipuaçu