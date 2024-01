Campeonato Brasileiro de Handebol em Maricá - Foto: Leonardo Fonseca

Campeonato Brasileiro de Handebol em MaricáFoto: Leonardo Fonseca

Publicado 12/01/2024 11:47

Maricá - Maricá vai sediar neste fim de semana a etapa final do Campeonato Carioca de Handebol de Praia referente à temporada de 2023. O evento, que começa no sábado (13) e se encerra no domingo (14), será para as categorias cadete e juvenil nos dois naipes. O público pode acompanhar as partidas de graça na Praia da Barra de Maricá.

"Esperamos que seja um dos melhores jogos, já que Maricá é capital internacional do handebol de praia e tem nos apoiado bastante", comentou o presidente da Federação de Handebol do Estado do Rio de Janeiro (Fherj), Ivaney Mascarenhas.

"Teremos excelente estrutura com o apoio da Codemar e da Secretaria de Esporte e Lazer. O prefeito Fabiano Horta tem apoiado incansavelmente esse esporte. Vamos estar na casa do handebol de praia", acrescentou.

As equipes participantes da etapa decisiva do torneio são: Niterói Rugby, NR Beach, ILGC/Cesp, além de Idec com os times A e B. O primeiro jogo está marcado para o sábado, às 10h.

Serviço:

Endereço: Avenida João Saldanha, Barra de Maricá.

(Altura da rua 13)

Sábado a partir das 10h e domingo a partir das 9h.