Chuvas fortes no último fim de semanaFoto: Maricainfo

Publicado 15/01/2024 12:41

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, atuaram durante o fim de semana nas ruas atendendo às solicitações devido às fortes chuvas que atingiram o município, que entrou em alerta máximo às 3h de domingo (14/01). De acordo com a rede do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), Itaipuaçu registrou o maior índice pluviométrico com 142,39 mm; seguido de Ponta Negra, com 123,08 mm; Centro, com 58,27 mm e Inoã com 20,72 mm de chuva.

Durante os atendimentos no domingo (14/01), uma família precisou sair de casa no Recanto, em Itaipuaçu, e foi levada para residência de parentes em Guaratiba. Também foram registrados 12 alagamentos, três quedas de barranco, sendo um no Recanto e dois no Bairro da Amizade e uma queda de árvore no Parque Eldorado. Os agentes também atenderam a quatro famílias do bairro da Amizade que tiveram suas casas interditadas, porém, apenas duas foram abrigadas na Escola Municipal Marcus Vinícius Caetano Santana, em Araçatiba.

Sem previsão de chuva para os dias 15 e 16

Entre hoje (15) e amanhã (16), um sistema de alta pressão atmosférica influenciará o tempo em Maricá, deixando o céu nublado a poucas nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura mínima desta segunda-feira é de 24ºC e a máxima é de 36ºC. Para esta terça a temperatura mínima prevista é 26ºC e máxima 38ºC.