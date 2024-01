Helicóptero Águia do Corpo de Bombeiros - Foto: Piloto Policial

Publicado 15/01/2024 18:18

Maricá - Dois jovens quase morreram afogados nesta segunda-feira (15) no litoral Maricaense.

O primeiro caso aconteceu na Avenida 1, em Itaipuaçu, bem cedo, por volta das 7h da manhã o adolescente estava nadando tranquilamente e não conseguiu sair do mar, os Guarda-vidas então mergulharam para salvar o jovem, com o mar revolto, o Helicóptero Águia do Corpo de Bombeiros foi acionado e uma cesta que resgata a vítima da água (chamada de puça, também utilizada na pesca) retirou o rapaz do mar.

O outro caso aconteceu na parte da tarde na praia da Barra de Maricá, nas proximidades da Rua 13, e aconteceu algo bem similar, o adolescente entrou na água, e não conseguiu sai, por conta da forte correnteza.

O jovem foi socorrido pelos Guarda-vidas que também solicitaram a ajuda da aeronave do Corpo de Bombeiros que retirou o menino do mar.