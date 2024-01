Projeto Lagoa Viva - Foto: Divulgação

Publicado 16/01/2024 12:54

Maricá - Após os ótimos resultados do Programa Lagoa Viva na Lagoa de Araçatiba, o projeto vai ser ampliado, nos próximos meses, para as lagoas de Jacaroá e Boqueirão. O objetivo é aumentar a aplicação para cerca de 70 pontos, entre amostragem e dosagem, nas lagoas.

“O projeto começou com aplicação na Lagoa de Araçatiba, onde obtivemos sucesso, com resultados acima dos parâmetros de oxigênio exigidos pelos órgãos oficiais de fiscalização do meio ambiente. E a partir desse sucesso nós vamos ampliar”, explica o coordenador do Programa Lagoa Viva, Eduardo Britto.

Ele relembra que a fase de ampliação é progressiva, porque cada lagoa possui uma característica diferente.

“Precisamos estudar as particularidades das lagoas para poder regular a quantidade de bioinsumos em cada uma delas”, afirma.

Qualidade da água

Segundo Eduardo Britto, as características naturais das lagoas de Maricá não permitem que a água fique cristalina, o que não significa um problema. A coloração acontece porque ela é rasa, e quando bate o vento, a areia do fundo levanta.

“Hoje, a Lagoa de Araçatiba é limpa, não tem mais odor, existem mais seres vivos e peixes. Você tem uma lagoa que promove o reencontro da cidade com o seu principal patrimônio cultural ,que é o sistema lagunar. Um trunfo do programa é que ele combina várias dimensões do desenvolvimento da cidade: social, cultural, ambiental e econômico”, analisa Eduardo Britto.

Lagoa Viva

O Lagoa Viva é executado pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF).

No programa, são aplicados na lagoa os micro-organismos vivos sem nenhum tipo de química – chamados de bioinsumos. Eles consomem a matéria orgânica, devolvendo para o meio ambiente o oxigênio que permite o surgimento de novos seres, – que se tornam alimentos para peixes –, promovendo o aumento da quantidade de peixes.