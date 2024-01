Homem com pistola na mão discutindo no ponto final da EPT em Inoã - Foto: Reprodução de vídeo enviado por popular

Publicado 18/01/2024 11:17

Maricá - Na manhã desta quinta-feira (18) um homem armado discutiu com funcionários da Empresa Pública de Transporte (EPT) em Inoã.

Segundo relatos, ele estava em Itaipuaçu e tentou pegar o coletivo em um dos pontos de ônibus, porém ele não conseguiu chegar a tempo no ponto e o motorista seguiu viagem.

Logo após, ele pegou o carro e perseguiu o ônibus até Inoã, no ponto final desta linha.

Ele então saiu do veículo completamente alterado e começou a discutir com o motorista, no calor da discussão, segundo populares, ele sacou a arma e deu um tapa na cara do motorista e em seguida deu uma coronhada com a arma.

Algumas informações ainda não confirmadas dizem que o homem alterado seria um policial, e logo após as agressões ele foi embora.