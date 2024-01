Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara em Maricá terá heliponto - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 18/01/2024 17:11 | Atualizado 18/01/2024 17:11

Maricá - O Aeroporto de Maricá, administrado pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), vai operar o heliponto no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí. A iniciativa visa salvar mais vidas, oferecer maior agilidade no transporte de órgãos e facilitar o socorro à pacientes e acidentados.

O espaço terá a capacidade de operar com a aeronave Sikorsky S-92, maior helicóptero em atividade no Brasil. Dessa forma, o Che Guevara vai ser o único hospital municipal atuando com aeronave de grande porte em seu heliponto.

O Serviços de Obras de Maricá (Somar) já começou as obras do heliponto, que terá 1.000 m². A previsão é que o funcionamento comece aproximadamente 60 dias após os trabalhos finalizados.

Hospital referência

O Che Guevara - administrado pela Prefeitura de Maricá - é referência em saúde e qualidade; e será um dos poucos hospitais municipais do Brasil a ter uma estrutura como essa.

Salvar vidas

“Essa parceria entre Codemar, Somar e o Hospital Che Guevara busca exclusivamente preservar e salvar vidas, reduzindo o tempo das operações de pousos e decolagens de aeronaves de transporte aeromédico para resgate e salvamento”, afirma a diretora de Operações da Codemar, Marta Magge,

Ela acrescenta que a captação de órgãos também ganhará agilidade, facilitando e dinamizando com segurança o interior do hospital. “Vamos salvar vidas!”, celebra.

Segundo a diretora, a logística e infraestrutura do Aeroporto Municipal de Maricá possibilitarão a operação do heliponto por meio de equipamentos 24 horas.

Operações

Na primeira etapa, as operações serão por regras de voo visual. Já em um segundo momento, está projetado para que seja operado em regras de voo por instrumento, com GPS para descidas em condições meteorológicas ruins.

“Primeiro, vamos fazê-lo funcionar e trazer benefícios para a cidade. A partir daí, vamos ver se os obstáculos nos arredores permitem uma aproximação mais complexa. A ideia é que seja o primeiro heliponto em hospital do Brasil a operar por instrumentos”, adianta o Superintendente de Operações da Codemar, Isaac Nascimento.

O heliponto terá toda a infraestrutura de segurança, além do balizamento noturno para decolagens e pousos em qualquer horário.

Obras

O Serviços de Obras de Maricá (Somar) está realizando a obra do platô para a implantação do heliponto. As obras devem ficar prontas nas próximas semanas.

Com o local finalizado, o Aeroporto de Maricá vai fazer os procedimentos junto aos órgãos reguladores: DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) e Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) para começar as operações.