O prefeito Fabiano Horta garantiu que vai ajuizar uma ação civil pública contra a EnelFoto: Reprodução

Publicado 17/01/2024 12:35 | Atualizado 17/01/2024 12:38

Maricá - Na manhã desta quarta-feira (17) uma manifestação pacífica contra a distribuidora de energia elétrica Enel aconteceu durante uma cerimônia de reinauguração da Unidade de Pronto Atendimento Municipal Santa Rita, em Itaipuaçu.

A população da cidade em geral vem ao longo dos anos se indignando contra os péssimos serviços da distribuidora, nos últimos dias vários protestos aconteceram em diversos pontos da cidade.

Os moradores então na frente do prefeito cobraram soluções e atitude por parte do prefeito, que também é vítima do péssimo atendimento da concessionária, Fabiano Horta já ficou sem energia elétrica em sua residência diversas vezes, inclusive nesta madrugada.

O prefeito garantiu aos munícipes que solicitará o rompimento da concessão da Enel e que vai ajuizar uma ação civil pública contra a empresa.