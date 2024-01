Enel deixa moradores de Maricá no escuro novamente por horas - Foto enviada por leitor do bairro do Flamengo

Enel deixa moradores de Maricá no escuro novamente por horasFoto enviada por leitor do bairro do Flamengo

Publicado 17/01/2024 09:24 | Atualizado 17/01/2024 09:33

Maricá - A distribuidora de energia elétrica Enel, mais uma vez deixa os moradores da cidade sem luz.

No último fim de semana que a cidade registrou muitas chuvas a empresa deixou vários bairros da cidade por horas e horas sem iluminação e nesta terça-feira (16) e quarta-feira (17) moradores continuam sem energia elétrica.

Vários pontos do bairro do Flamengo na região central da cidade passaram a noite toda no breu, e continuam até agora sem energia, segundo a distribuidora a previsão dada do restabelecimento da iluminação para os moradores de um Condomínio na região, era até às 22 horas desta quarta-feira.

Já em Itaipuaçu, a situação não foi diferente, os moradores além de sofrerem com o extremo calor, ficaram sem energia elétrica, a Enel mais uma vez deixou os moradores aflitos.

No Jardim Atlântico Central moradores relataram que que ficaram sem luz a parte das 23h45 desta terça-feira (16) e só retornou na madrugada de quarta-feira (17) por volta das 04h ficando apenas 5 minutos e faltou novamente, retornando somente às 6h da manhã de hoje.

A indignação da população com a Enel é total no município que vem durante anos, sofrendo com a distribuidora de energia elétrica, várias manifestações já foram feitas, porém o atendimento e o serviço continua de péssima qualidade.