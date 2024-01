Tempo chuvoso em Maricá - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 19/01/2024 15:44

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, informa que há previsão de chuva para o fim de semana (20 e 21), devido a um sistema de baixa pressão sobre o oceano, que influencia o tempo na cidade. O município continua em estágio de atenção e a Defesa civil está monitorando as ocorrências nos bairros.

No sábado (20), o céu estará nublado a encoberto, com previsão de pancadas de chuva e raios, ao longo do período. Os ventos têm intensidade fraca a moderada, com rajadas. A temperatura mínima prevista é de 23°C e a máxima de 30°C.

Já no domingo (21), o céu continuará nublado a encoberto, com previsão de chuva moderada a ocasionalmente forte em qualquer momento do dia. Os ventos terão intensidade moderada, com rajadas e a temperatura mínima prevista é de 22°C e a máxima de 28°C.

O secretário de Proteção e Defesa Civil de Maricá, Fabrício Bittencourt, faz um alerta à população devido à previsão de pancadas de chuva isoladas nesta sexta-feira e um acumulado maior de chuva previsto para sábado e domingo, que pode atingir 150 milímetros.

“A chuva pode ser intensa, por isso pedimos que a população esteja atenta e tome as precauções necessárias para garantir a segurança de suas famílias. Fiquem atentos às orientações da Defesa Civil, mantenham-se informados pelos meios oficiais da prefeitura e, em caso de emergência, acione a Defesa Civil”, disse o secretário.

Estrutura e monitoramento da cidade

O Centro de Operações de Maricá e a Secretaria de Proteção e Defesa Civil seguem fazendo o monitoramento 24 horas de toda a cidade e a integração com os demais órgãos do município.

Ao todo, 120 agentes da Defesa Civil estão prontos para entrar em ação em caso de ocorrências, seis embarcações, três motores de poupa e nove picapes 4×4. O serviço de meteorologia também funciona 24 horas realizando os informes e boletins, podendo fazer a mudança de estágio a qualquer momento. Além disso, três ônibus estão disponíveis para auxiliar as equipes da Defesa Civil em Itaipuaçu, bairro do Vale da Figueira e na região central.

Em caso de emergência, as equipes da Defesa Civil podem ser acionadas 24h pelo telefone whatsapp (21) 98294-3235.