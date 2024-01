Áreas do Fundo recém-criado têm alto valor agregado - Foto: Matheus Couto

Áreas do Fundo recém-criado têm alto valor agregadoFoto: Matheus Couto

Publicado 22/01/2024 14:25 | Atualizado 22/01/2024 14:25

Maricá - A Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) vai apresentar no Smart Summit 2024, no Rio de Janeiro, uma nova oportunidade para investidores, associada à preservação ambiental e ao mercado imobiliário. Trata-se do Codemar Fundo de Investimentos - um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) recém-criado pela companhia.

O Smart Summit, nas próximas quinta (25) e sexta-feira (26), é o maior evento de investimentos, negócios e finanças do Rio de Janeiro. O encontro reunirá dezenas de expositores no Expo Mag, no bairro da Cidade Nova, na capital.

A Codemar tem hoje 100% das cotas do FII. A estratégia agora inclui a definição dos projetos para as áreas e a avaliação mercadológica de cada um deles, a fim de atrair novos investidores.

Entre os ativos imobiliários do fundo, estão as áreas da Mumbuca Verde: são 534 hectares preservados que geram ativos verdes (ou ambientais), chamados de Unidades de Crédito de Sustentabilidade (UCS), vinculadas a Créditos ao Produtor Rural Verde (CPR-V).

“Isso significa que o FII possui áreas com alto valor agregado”, afirma Cristiano Brochier, assessor especial da Diretoria de Planejamento da Codemar. “O Fundo está em linha com as necessidades e exigências do mercado global, e isso será um diferencial importante no Smart Summit”, acrescenta.

A UCS é gerada a partir da manutenção da preservação das áreas. Cada UCS vendida a investidores (pessoas físicas ou jurídicas) garante que a área continuará preservada. Isso rende uma série de retornos aos investidores, como o Selo Verde.

Retorno

Entre os benefícios do Selo Verde, estão a abertura de novos mercados e financiamentos facilitados, por exemplo. A venda da UCS e a concessão do Selo Verde se dão por meio da Plataforma Mumbuca Verde, também lançada no ano passado pela Codemar.

Ou seja, os investidores que aderirem ao FII terão o retorno, dentre outros ativos, de um ecossistema financeiro lastreado na preservação ambiental.

O FII está registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Ambima).

Já a UCS é registrada como Título Financeiro na B3 (Bolsa do Brasil), além de estar amparada por legislação nacional e pactos globais. A UCS, além de ser uma investimento na preservação ambiental, também é um investimento como qualquer outro título financeiro: são negociáveis e oferecem retornos como dividendos.