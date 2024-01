Reunião da Assinatura do Memorando de Entendimento com Jiagmen, na China e Maricá - Foto: Divulgação

Publicado 23/01/2024 16:18 | Atualizado 23/01/2024 16:24

Maricá - A Prefeitura de Maricá assinou nesta terça-feira (23) o Memorando de Entendimento sobre a Amizade e Cooperação entre as cidades de Jiagmen, na China, e Maricá, no Brasil. O convênio, que estabelece uma cooperação com intercâmbio entre as cidades nas áreas da ciência e tecnologia, turismo, setor industrial, educação e cultura, foi assinado no Paço Municipal pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Igor Sardinha, e por autoridades chinesas do Consulado Geral da República Popular da China no Rio de Janeiro.

Na cerimônia realizada virtualmente, participaram a cônsul geral da China, Tian Min; o cônsul comercial, Xu Yuasheng; o diretor do departamento de Relações Exteriores de Jiagmen, Zhao Xiaobin; membro do consulado, Duan Yunxuan; CEO da China Mobile, Zhanshuo; CEO da CITIC, Ma Xuefeng; a assessora do Ministério de Relações Exteriores de Jiagmen, Gan Yanyan; o pesquisador da COPPE da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Ailton Gouveia, além de autoridades do município.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Igor Sardinha, afirmou que a escolha de Jiagmen foi por ser uma cidade com similaridades a Maricá e que possui um estágio avançado de consolidação na área industrial, tecnológica, turística, e é isso que o município tem buscado.

“Maricá tem uma vocação turística já presente na sua história, mas busca se consolidar com uma cidade que cada vez tenha arranjos produtivos locais fortes, perenes nessa área industrial, na área de ciência e tecnologia. É muito importante quando é assinado um memorando dessa natureza, fazendo com que as duas cidades tentem se cooperar, ter ajuda mútua, troca de experiências, intercâmbio de informações. Sem sombra de dúvidas, isso vai desaguar em uma série de outras parcerias mais concretas, boas tanto para Maricá, quanto para a Jiangmen”, disse.

A cônsul geral Tian Min tem a certeza que essa cooperação trará benefícios para as duas cidades. “Faz 50 anos das relações diplomáticas entre a China e o Brasil. É um ano muito importante para as relações bilaterais. Tenho muito prazer de testemunhar uma parceria entre as cidades para estabelecer este tipo de relação de cooperação e amizade, assinando um memorando de entendimento. E isto faz vai ser um bom começo para celebrar relações bilaterais, que é muito importante. Espero que essa assinatura de memorando de entendimento impulsione ainda mais as relações entre os dois países, como também entre as duas cidades”, pontuou.