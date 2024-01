Casa da Terceira Idade - Foto: Clarildo Menezes

Casa da Terceira IdadeFoto: Clarildo Menezes

Publicado 23/01/2024 15:28 | Atualizado 23/01/2024 15:32

Maricá - O bairro de Bambuí, na região litorânea de Maricá, passou a contar nesta terça-feira (23/01) com uma nova unidade da Casa da Terceira Idade, a quarta aberta na cidade, que vai oferecer todas as atividades gratuitas disponíveis também no Centro, em Itaipuaçu e em Santa Paula. O espaço, que fica na esquina da Rua 38 com a Avenida Áurea Barbosa (antiga Avenida B), vai funcionar diariamente da 7h às 17h, com alongamento, ginástica, dança cigana, papietagem, zumba, fisioterapia, patch aplique, reflexologia, hidroginástica, corte e costura, manicure, canto em inglês, podólogo, massoterapia, canto em português, pedicure, reiki, tai chi chuan, cabelereiro, artesanato, dança de salão, pintura em tecido, dança criativa e árabe.

A inauguração contou com um café da manhã para mais de 50 idosos atendidos. O secretário de Políticas para a Terceira Idade, Ademilton Muniz, o ‘Tatai’, ressaltou que alguns reparos ainda estão sendo feitos, mas garantiu que agora a população de Bambuí terá um espaço melhor.

“As atividades vinham sendo praticadas em diversos lugares do bairro. Com a abertura, poderemos oferecer mais qualidade de vida para essas pessoas, e nossa perspectiva de atendimento aqui é grande porque quem já frequenta vai contar para os amigos e vizinhos, e aí vem mais gente”, projeta Tatai.

Quem também marcou presença foi a primeira-dama de Maricá, Rosana Horta. Segundo ela, esses espaços representam vida para os idosos. “Aqui tem alegria, carinho e acolhimento para a alma de quem procura, para quem achava que a vida tinha acabado. Aqui ela recomeça”, pontuou.

Entre os frequentadores da nova casa, está um grupo de quatro irmãs que iniciaram as atividades físicas na localidade há mais de uma década, primeiro numa igreja e depois num campo de futebol locais. De acordo com Iracema Costa Sá, de 63 anos, a nova casa é um sonho delas agora realizado.

“Começamos sem ajuda e depois a Prefeitura abraçou nosso projeto. É um dia de muita felicidade, porque agora temos o espaço que sempre quisemos”, afirmou ‘Cema’, como é conhecida, que será uma das coordenadoras do local.

As inscrições estão abertas para pessoas a partir dos 60 anos. Quem quiser participar de alguma das atividades pode procurar diretamente a própria casa levando RG, CPF, comprovante de residência, receituário e atestado médico (de clínico geral, cardiologista ou geriatra), ou entrar em contato pelo telefone 99570-6685.