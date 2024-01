Abertura do Canal da Barra em Maricá - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 24/01/2024 09:16 | Atualizado 24/01/2024 11:33

Maricá - A Prefeitura através da Somar (Serviço de Obras de Maricá), iniciou nesta terça-feira (23) o início da abertura do canal que liga o mar com a lagoa na Barra.

Quando a abertura do canal da Barra acontece, é no início de ano, com o objetivo de melhorar a vida marinha da lagoa, oxigenando o complexo lagunar da cidade, além disso, como nesta época é comum chover muito, um dos efeitos positivos resultante da abertura do canal, é evitar inundações, visto que o acúmulo das águas das chuvas acabam escoando pelo canal em direção ao mar.

A Somar realizou a abertura do canal nos últimos anos com o mesmo propósito.