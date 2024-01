82ª DP de Maricá - Foto: Jornal O Dia

82ª DP de MaricáFoto: Jornal O Dia

Publicado 24/01/2024 15:26 | Atualizado 24/01/2024 15:29

Maricá - Duas mulheres foram vítimas de um sequestro relâmpago na tarde desta quarta-feira (24), o crime aconteceu no bairro da Mumbuca, na região central da cidade.

Segundo relatos, as duas vítimas estavam dentro de um automóvel, em uma rua do local, quando dois criminosos entraram no carro e com uma arma forçaram a motorista a dirigir até a região do bairro do Retiro, enquanto uma dirigia a outra era forçada a realizar várias transferências pix para os meliantes.

Chegando no Retiro, os sequestradores mandaram parar o carro e fugiram.

Elas foram diretamente para a 82ª DP no Centro de Maricá.