Morador de Inoã desaparecidoFoto: Reprodução

Publicado 25/01/2024 17:47

Maricá - Um homem de 58 anos, morador do bairro de Inoã, está desaparecido desde a última segunda-feira (22) e sua família segue em desespero.

Segundo relatos, o homem voltou do trabalho em uma carona com uma amiga, que o deixou em frente a uma padaria no Km 15 da Rodovia Amaral Peixoto, foi a última vez que Marcos Antônio foi visto.

Família e amigos em desespero pedem ajuda na tentativa de buscar informações do paradeiro de Marquinhos, como é carinhosamente chamado.

O desaparecimento foi registrado através de um Boletim de ocorrência na 82ª DP, no Centro de Maricá e qualquer informação pode ser enviada para os números: (21) 99855-7010 e (21) 99982-3686.