A revolucionária loucura que virou sonho: Quaquá e União de Maricá na SapucaíFoto: Arquivo MAIS

Publicado 25/01/2024 17:34 | Atualizado 25/01/2024 18:43

Maricá - Com menos de quinze dias para desfilar pela primeira vez na Marquês de Sapucaí, a União de Maricá se tornou um fenômeno no Rio de Janeiro.

A escola desde a sua criação em 2015, conta com a ajuda de Washington Siqueira, o Quaquá, que é inclusive Presidente de honra da agremiação.

Quaquá é Deputado Federal, Ex-prefeito do Maricá por dois mandatos consecutivos, indicou seu sucessor (o atual prefeito Fabiano Horta que também se reelegeu) e pretende disputar novamente o pleito municipal nas eleições deste ano. Quaquá também é vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) e está diretamente ligado ao projeto instaurado há 15 anos no município que mais cresce no Brasil, Maricá. A cidade é localizada na região metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, e é um exemplo na administração pública, diversas cidades da federação - e fora dela - já visitaram a cidade e seus gestores seguem exemplos de políticas públicas que deram certo.

Foi no ano de 2015 que Quaquá anunciou que criaria a União de Maricá, foi no dia 26 de maio, aniversário do município.

Em 2009 quando Quaquá estava em seu primeiro mandato como prefeito, ele foi chamado de maluco quando disse que Maricá tinha que fundar uma escola de samba e desfilar na Sapucaí.

Ele publicou em suas redes sociais: "Quando em 2009, no meu primeiro carnaval como prefeito, eu disse que Maricá tinha que fundar uma escola de samba para desfilar na Sapucaí, me chamaram de maluco!.....E agora o sonho está aí. Realizado! Mas é só o começo. Agora a Sapucaí é nossa", completou.

A União de Maricá vai desfilar na sexta-feira (09) com o samba enredo 'O Esperançar do Poeta' que é uma homenagem aos compositores que mudam as mentes e as vidas das pessoas através das suas melodias e versos, Guaracy Sant'anna, conhecido como "Guará" tem uma grande participação no enredo, grande compositor e autor de sambas autoreflexivos como "Problema Social, Sorriso Aberto, Singelo Menestrel entre outros.

No refrão da União de Maricá que brilhará na Sapucaí: "Escrevendo a Luz de Velas, operário da canção /. Construindo a poesia que edifica o coração / É opovo no poder com orgulho de falar / Maricá é o meu país! meu país é Maricá!"

O refrão representa o orgulho do Maricaense, o nativo e o de coração, que foi abraçado pela cidade, que não troca o município por lugar nenhum do mundo, que tem orgulho de morar na cidade. Apostando nisso, a União de Maricá que era apenas um sonho louco de um prefeito chamado de "louco" por querer uma escola, hoje a loucura se torna realidade e um sonho realizado, assim como a cidade de Maricá.