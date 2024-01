Terceiro ensaio da União de Maricá - Foto: Bernardo Gomes

Terceiro ensaio da União de MaricáFoto: Bernardo Gomes

Publicado 27/01/2024 21:46

Maricá - A Escola de Samba União de Maricá realizou, na noite desta sexta-feira (26), seu terceiro ensaio técnico para o Carnaval 2024 na Passarela Adélia Breve, no Centro. Mais uma vez, a apresentação aconteceu na Rua Abreu Rangel, entre a rua da 82ª DP e a Praça Orlando de Barros Pimentel. Desta vez, a chuva que caiu em vários momentos da noite não afastou o público, que marcou presença nas arquibancadas montadas em frente ao Colégio Estadual Elisiário da Matta, para assistir ao ensaio. A escola conta com o apoio da Prefeitura de Maricá.

A União de Maricá terá ainda mais um ensaio técnico antes do Carnaval, retornando à Passarela Adélia Breve na próxima sexta-feira (02/02), a partir das 19h. Como nos anteriores, estarão no ensaio os intérpretes Matheus Gaúcho e Nino do Milênio, acompanhados da bateria Maricadência, dos casais de mestre sala e porta-bandeira, das passistas e demais componentes das alas.

Campeã da Série Prata em 2023, a agremiação da cidade fará seu primeiro desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí em 2024 – será a sexta escola a se apresentar na sexta-feira (09/02). Em seu enredo, a União de Maricá homenageia o ato de compor samba, tendo Guaracy Sant’Anna como o fio condutor. Guará, como ficou popularmente conhecido, é o autor de sambas marcantes, como “Sorriso Aberto”, eternizado na voz de Jovelina Pérola Negra, “Singelo Menestrel”, “Catatau”, dentre outros.

O samba-enredo “O Esperançar do Poeta”, do carnavalesco André Rodrigues, foi composto por Rafael Gigante, Vinicius Ferreira, Junior Fionda, Camarão Neto, Victor do Chapéu, Jefferson Oliveira, Marquinho Abaeté e André do Posto 7. A letra é uma exaltação ao amor pela cidade e o refrão “Maricá é meu país, meu país é Maricá” já é cantada nas ruas da cidade. A União de Maricá se apresenta na Marquês de Sapucaí com 1.400 componentes, quatro carros alegóricos e dois tripés.